ZONGULDAK:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:49

Alaplı’da Kastamonulu bürokratlar buluştu

Zonguldak’ta bulunan Kastamonulu bürokratlar, Alaplı’da İçişleri eski Bakanı Murat Başesgioğlu’nun da katıldığı programla bir araya geldiler.Zonguldak’da görev yapan Kastamonulu üst düzey bürokratları Alaplı’da bir araya geldi....

Alaplı'da Kastamonulu bürokratlar buluştu
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Zonguldak’ta bulunan Kastamonulu bürokratlar, Alaplı’da İçişleri eski Bakanı Murat Başesgioğlu’nun da katıldığı programla bir araya geldiler.

Zonguldak’da görev yapan Kastamonulu üst düzey bürokratları Alaplı’da bir araya geldi. Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu tarafından organize edilen programda,Zonguldak’ta görev yapan Kastamonulu üst düzey bürokratlar yanı sıra geçmiş hükümetlerde bakanlık ve milletvekilliği görevinde bulunan Murat Başesgioğlu, Ereğli İlçe Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Zonguldak Dernekler Müdürü Gülten Ak, İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, çok sayıda Kastamonulu bürokrat katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu,Zonguldak’ta görev yapan bir Kastamonulu olarak şehirdeki hemşehrilerin tanışıp kaynaşması açısından önemli olduğunu söyledi.

İçişleri eski Bakanı Murat Başeskioğlu’da, böyle bir güzel günde burada olduğu için çok mutlu olduğu belirterek, etkinliği düzenleyen Kaymakam Eksioğlu başta olmak üzere herkese teşekkür etti.
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