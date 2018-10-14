Alaplı’da köy konağı açıldı

Zonguldak Alaplı İlçesi, Aydınyayla Köyünde devlet-vatandaş işbirliği ile yaptırılan köy konağının açılışı Kaymakam Saim Eskioğlu’nun katılımıyla yapıldı. Aydınyayla Köy Derneği ve hayırseverlerin katkıları ile yapılan Köy...

Zonguldak Alaplı İlçesi, Aydınyayla Köyünde devlet-vatandaş işbirliği ile yaptırılan köy konağının açılışı Kaymakam Saim Eskioğlu’nun katılımıyla yapıldı. Aydınyayla Köy Derneği ve hayırseverlerin katkıları ile yapılan Köy Konağı açılış programına, Zonguldak AK Parti Milletvekili Polat Türkmen, Kaymakam Saim Eskioğlu, Siyasi Parti Temsilci üyeleri hazır bulundu. Programda konuşan Aydınyayla Köyü Muhtarı Recep Yaman, Konağın yapımında destek olan herkese teşekkür etti. Yaman,,"Köydede yapılan Köy konağı 600 metrekare kullanım alanı içinde bulunuyor. 3 kat olarak inşa edilen köy konağımızda aynı anda 500 kişinin yemek yiyebileceği yemekhanesi, derslik, sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü doktor ve muhtarlık odası bulunuyor. ayrıca salon, morg ve gasilhane bölümü’de bulunmaktadır. Bizlere destek olan herkese köyümün adına sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törende köylülerle sohbet eden Kaymakam Eskioğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Sıcak ve samimi havada gerçekleşen açılış töreninde konuşan Eskioğlu, köye kazandırılan konağa destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Köylünün devlet millet iş birliğiyle köye 3 katlı köy konağı yapıldığını söyleyen Eskioğlu, " Köy Konağımızın yapılmasında emeği geçen muhtarımızı ve kıymetli vatandaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Köy konağımızın, köyümüze ve sizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.