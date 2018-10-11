ZONGULDAK:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:08

Amatör Sporcular Haftasında engelliler sahaya çıktı

Zonguldak’ın Kilimli İlçesine bağlı Çatalağzı Beldesinde Engelliler Derneği’nin 2015 yılında engelli gençlerden oluşturduğu futbol takımı Amatör Sporcular Haftası’nda sahaya çıktı.Amatör Sporcular Haftası Açılışında Kilimli...

Amatör Sporcular Haftasında engelliler sahaya çıktı
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Zonguldak’ın Kilimli İlçesine bağlı Çatalağzı Beldesinde Engelliler Derneği’nin 2015 yılında engelli gençlerden oluşturduğu futbol takımı Amatör Sporcular Haftası’nda sahaya çıktı.

Amatör Sporcular Haftası Açılışında Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı er erbaş, uzman erbaş ve astsubayların rakip olarak karsısına çıktığı karşılaşma Çatalağzı Kuzyaka Mahallesinde bulunan ÇATES Işıkspor sahasında yapıldı.

Çatalağzı Engelliler Derneği takımı maça Nart Yapı Dış Cephe Kaplama Şirketi, Kilimli Jandarma Komutanlığı ise Eren Enerji tarafından hediye edilen formalar ile sahaya çıktı. Maç sonrası Çatalağzı Engelliler Derneği Sekreteri Hasan Aydoğan tarafından kesilen adak ve içecekler ile birlikte engellilere ve askerlere ikram edildi.

Dernek Başkanı Özcan Albas yaptığı açıklamada; "Öncelikle bu yıl engelliler takımımızın formalarının sponsorluğunu üstlenen Eren Enerji sorumlusu Cem Çiftçi’ye ve Nart Yapı Dış Cephe Kaplama sahibi Mehmet Nurullah Nart’a teşekkürlerimizi sunarım. Mac programlarımız devam edecektir. Önümüzdeki hafta Eren Enerji’de çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı işçiler ile ulusal maç planlıyoruz ve bu maçı Çinli çalışanların isteği ve bizim uygun görmemizle Çatalağzı Cumayanı sahasında yapacağız. Kilimli ilçe Jandarma Komutanımız Mehmet Üstün’e göstermiş olduğu alakadan ve engellilere karşı yürekten sevgisinden dolayı teşekkür ediyorum."

Dernek Başkanı Albas maç sonrası 46 numaralı Mehmet Üstün yazılı özel formayı kendisine hediye ederek programı sonlandırdı.

Maç Catalağzı Engelliler Derneği’ 13-10 galibiyeti ile sonuçlandı.
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