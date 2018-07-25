Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde bugün başlayan yağmurla karışık fırtınada, ağaçların devrilmesine neden oldu.Çay Mahallesi döner sokağında ağaç devrildi. Devrilen ağaç, park halindeki araçların üzerine düştü. Ağaçların altında kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Maddi hasarla sonuçlanan olay da Çaycuma itfaiyesi olay yerine gelerek devrilen ağacı araçların üzerinden aldı.
Araçların üzerine ağaç düştü
Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde bugün başlayan yağmurla karışık fırtınada, ağaçların devrilmesine neden oldu.Çay Mahallesi döner sokağında ağaç devrildi. Devrilen ağaç, park halindeki araçların üzerine düştü. Ağaçların...