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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:50

Askerlik Şubesi Başkanlığı’ndan askerlik yoklaması duyurusu

Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlemlerini 14 Mayıs 2018 tarihi itibari ile artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Askerlik Şubesi Başkanlığı'ndan askerlik yoklaması duyurusu
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Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlemlerini 14 Mayıs 2018 tarihi itibari ile artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ereğli Askerlik Şubesi tarafından yapılan duyuruya göre;

"Ereğli ve sorumluluğunda bulunan Alaplı Askerlik Şubesi Başkanlığına kayıtlı yükümlülerin askerlik muayene işlemleri 14 Mayıs 2018 tarihi ile e- yoklama projesi kapsamında yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları e-Devlet sistemi üzerinden doldurulabilecek ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılabilecek. Yükümlüler artık sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek, bağlı oldukları aile hekimlerine giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek" ifadelerine yer verildi.
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