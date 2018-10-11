Atık su arıtma tesisi protokol anlaşması imzalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yapımı tamamlanan atık su arıtma tesisinin protokol anlaşması imzalandı.

Çaycuma Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü, Delta Su Arıtma Sistemleri şirketi ile Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ve Perşembe Belediyesi arasında yapılan atık su arıtma tesisi protokol anlaşması imzaladı. Perşembe Belediyesi’nin kendi imkanları ile yapılan ve 3 üniteden oluşan atık su arıtma Tesisinin 550 bin TL’ye mal olduğunu söyleyen Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, “Atık su arıtma tesisimizin yapımını üstlenen Delta Su Arıtma Sistemleri A.Ş’nin sahibi Tayfun Çengelcik’e böyle bir eseri beldemize kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Tesisimizin Organize Sanayi Bölgesi içerisine yapılmasında emeği geçen Zonguldak Valiliğimize, Çaycuma Kaymakamlığına, Çaycuma OSB idare yöneticilerine teşekkürlerimi arz ederim. Amacımız temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmaktı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Ayrıca Zonguldak’ta ki belde belediyeler içerisinde ilk arıtma tesisinin belediyemiz tarafından yapılmasında da gurur duyuyorum. Tesisimizin beldemize ve çevremize hayırlı olmasını dilerim" dedi.