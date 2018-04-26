Ayan, il başkanlığından istifa ederek adaylığını açıkladı

MHP İl Başkanı Hamdi Ayan, 24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan seçim için milletvekili adaylığını açıkladı.Ayan, il başkanlığından istifa ederek yaptığı açıklamada şöyle dedi:"Bugün Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok...

MHP İl Başkanı Hamdi Ayan, 24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan seçim için milletvekili adaylığını açıkladı.

Ayan, il başkanlığından istifa ederek yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bugün Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok onurlandığımı ve bir duygusallık yaşadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 24 Haziran’da ülkemizde bir erken seçim söz konusu dur. Bununla ilgili olarak başta İlgi neticelerimiz, ilçe başkanlığımız, Ülkü ocaklarımız, kadın kollarımız talebi doğrultusunda bir yola çıkmayı düşündüm. Genel başkanımızdan bir onay istedim. Dün itibariyle genel başkanımıza konuyu arz ettiğimde benim için çok önemli olan bir ömrüm boyunca unutmayacağım iki cümlesi olmuştur. ‘Yıllardır il başkanlığını layıkıyla yapıyorsun Zonguldak’ta senden başka iyi adam olacaktır, çık bu seçimi alda gel’ deyip bizi görevlendirmiştir. Bu benim için çok önemli duymak istediğim bir cümledir. Zonguldak’ın MHP’ye ve çıkaracağı Milletvekillerine şiddetle ihtiyacı vardır. Bugün ilgi netim kurulunda istifa dilekçemizi sundum. Dolayısıyla yönetim kurulumuz kararı almıştır. Bunun yanı sıra tüzüğümüz gereği partimizin işleyiş organlarının devam etmesi bakımından yıllardır İl Başkan Vekilliği görevini sürdüren Ali Metin Soydaş arkadaşımız il başkanlığına görevlendirilmiştir. Yönetim kurulumuzun o çok duygu da kabul edilmiştir. Biz kendisinin yanında ve arkasında olacağız. Aynı zamanda MHP’ye katkı vermek için yanımızda bulunan Taner Kayı Çatalağzı Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı yaparken böylesi bir süreçte bize katkı sağlayabilmek için çıktığımız bu yola katılmıştır. Bizleri onur etmiştir. Bugün milliyetçi hareket Partisi ne müracaat ederek aday adaylığını müracaatını yapacaktır. Partimize vermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyorum.”