ZONGULDAK:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:39

Bağımlılıkla mücadelede ölçütler tartışıldı

Zonguldak Bağımlılık ile Mücadele İletişim Teknik Çalışma Grubu tarafından belirtilen “Bağımlılıkla Mücadele kapsamında, yerel basının bağımlılık haberlerinde uyması gereken kıstaslar ve etik kuralların tartışılması” konulu...

Bağımlılıkla mücadelede ölçütler tartışıldı
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Zonguldak Bağımlılık ile Mücadele İletişim Teknik Çalışma Grubu tarafından belirtilen “Bağımlılıkla Mücadele kapsamında, yerel basının bağımlılık haberlerinde uyması gereken kıstaslar ve etik kuralların tartışılması” konulu toplantı düzenlendi.

Valilik Binası Kriz Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya basın mensupları katıldı. Toplantıda BEÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Erdem Dirimeşe tarafından bağımlılık haberlerinde uyması gereken kıstaslar ve etik kuralları hakkında katılımcılara sunum yaparak bilgiler verdi.
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