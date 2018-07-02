ZONGULDAK:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:26

Bakırlık köyü sakinlerinden bozuk yol tepkisi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık Köyü mevkiinde ki gurup yolunun bozuk olması vatandaşların tepkisine yol açtı. Köylüler yolun bir kısmının asfaltlanıp bir kısmının olduğu gibi bırakılmasına tepki gösterdi.Kdz. Ereğli...

Bakırlık köyü sakinlerinden bozuk yol tepkisi
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık Köyü mevkiinde ki gurup yolunun bozuk olması vatandaşların tepkisine yol açtı. Köylüler yolun bir kısmının asfaltlanıp bir kısmının olduğu gibi bırakılmasına tepki gösterdi.

Kdz. Ereğli ilçesinin Bakırlık Köyü’nü Pempeciler, Rüşanlar, Çayırlı ve ışıklı gibi birçok köye bağlayan grup yolunun aşırı derece bozuk olması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Yolun bir kısmının seçimden önce asfaltlandığını ancak geri kalan kısmın bozuk şekilde bırakıldığını anlatan Bakırlık Köyü sakinleri yetkililerden yollarını tamir edip asfaltlamasını istedi. Yol üzerinde derin çukurlar oluştuğu için büyük tehlikeler atlattıklarını ve araçlarının büyük zarar gördüğünü belirten köy sakinleri “Seçimden önce gelip yolumuzun bir kısmını asfaltladılar. Bunun için teşekkür ediyoruz. Ama seçim bitince yolun yapımını da bıraktılar. Yolun bir kısmına asfalt için zift döküldü ama asfalt dökmeye gelen olmadı. Milletvekillerimizden, il genel meclisi üyelerinden Bakırlık grup yolunun kalan kısmınıda asfaltlamalarını istiyoruz” dedi.
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