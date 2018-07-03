BAKKA’nın Projesi ikinci oldu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın projesi yılın turizm projesi dalında 4 finalist arasından ikinci oldu.

Ticari kaygı ve kar amacı güdülmeden, şehirlerin geleceğine ışık tutmak, ülkedeki başarılı, toplumsal fayda odaklı, projeler, uygulamalar ile uygulayıcıları desteklemek ve örnek göstermek amacıyla, tarafsızlık, adalet ve hakkaniyet ölçüleri temel alınarak düzenlenen Şehir Ödülleri 2018 adayları arasında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı da yerini aldı. Kömüre Giden Demiryolu Projesi ile Yılın Turizm Projesi alanında başvuruda bulunan BAKKA, ön değerlendirme ve Üst Jüri değerlendirmesi sonucu ikinci oldu.

Jüride, Kültür ve Turizm Bakanlığından Dr. F. Gülay Aslan, Eğitim Genel Müdürü TURSAB Ali Rendan ve TÜROB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Faik Öztunç yer alırken, birinciliği Karacadağ’ın Göbeklitepe Projesi kazandı.

19 Temmuz 2018’de DEU Kültür Sarayı’nda ödül töreni gerçekleştirilecek.