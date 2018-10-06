Başkan Babal, güven tazeledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) ilçe temsilciliği ve kongre delege adayları seçimi yapıldı.

Özel İdare binasındaki Eğitim Birsen kongresine tek listeyle girildi. Ziya Babal başkanlığında ki listede Hasan Gülhan, Sedat Akdeniz, Mustafa Kaplan, Sinan Yıldırım, Fuat Yılmaz, Yılmaz Ekici yer aldı. Kongreye sendika üyesi eğitimciler yoğun katılım sağlarken oylarını kullanıp Başkan Ziya Babal ve yönetimini tebrik etti. Kongreyi değerlendiren Kdz Ereğli EĞİTİM BİR-SEN Başkanı Ziya Babal, yeni yönetimin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Başkan Babal konuşmasında “Bugün Eğitimciler Birliği Sendikasını’nın (Eğitim Bir- Sen) ilçe temsilciği ve kongre delege adaylarının seçimini yapıyoruz. Ereğli’de yönetime ek liste halinde biz katılıyoruz. Seçimlerde ek liste yarışıyor. Dolayısıyla seçimin sonuçları daha şimdiden belli diyebilirim. Arkadaşlar bizimle birlikte bir dönem daha devam etmemiz yönünde karar verdiler. Bizde bu karara uyarak bu dönem tekrar yönetime aday olduk. Ereğli ve bütün eğitim camiası için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Eğitim Birsen Kongresinde oy kullanma işlemi saat 17:00’ye kadar devam edecek.