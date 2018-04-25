Başkan Demirci “1 Mayıs’ı Emeğin Başkent’ine yakışır şekilde kutlayacağız”

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nün Zonguldak’ta coşkuyla kutlanabilmesi için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkezi’nde 1 Mayıs Tertip Komitesi ile Zonguldak’taki STKlar, siyasi partiler, meslek odaları, işçi ve memur sendikaları ile öğrenci temsilcilerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ardından toplantıya katılanlar ile birlikte Madenci Anıtı’nda bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı ve GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci yaptı. Demirci, 1 Mayıs’ı Emeğin Başkent’inde coşkuyla kutlayacaklarını belirti ve tüm halkı davet etti. Sanatçı olarak Haluk Levent’in 1 Mayıs Kutlamalarına katılacağını ve bir konser vereceğini söyleyen Demirci şöyle konuştu;

Bu yıl yapacağımız 1 Mayıs Kutlamamız hakkında kamuoyuna bilgi vermek üzere buradayız. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs İşçi-Emekçi Bayramını, Zonguldak’ta, burada Madenci Anıtı’nda coşkuyla kutlayacağız. 1 Mayıs Salı günü Saat 13’te İstasyon Meydanı’nda toplanacak pankartlarımızın arkasında sloganlarımızla Madenci Anıtı’na yürüyeceğiz. İşçi, memur, esnaf, işsiz, emekli, öğrenci tüm emekçiler olarak; eşimizle, çocuklarımızla, dostlarımızla, komşularımızla hep beraber haklı taleplerimizi haykıracağız. Ülkemizi yönetenleri ve yönetmeye aday olanları uyaracağız. Sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi dile getireceğiz. Sesimiz sadece Zonguldak’ta değil, Türkiye’de ve dünyada yankılanacak. Çünkü tüm işçiler ve emekçiler, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında meydanlarda olacak. İşçilerin, emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta meydanlarda gücümüzü göstereceğiz. Bu yıl sanatçı olarak Sayın Haluk Levent bizimle birlikte Madenci Anıtı’nda olacak. Şarkılarımızı, türkülerimizi birlikte söyleyecek, Zonguldak’a, Emeğin Başkenti’ne yakışır bir kutlama yapacağız. Tüm dostlarımızı, kardeşlerimizi 1 Mayıs Salı günü saat: 13’te İstasyon Meydanı’nda bulaşmaya davet ediyoruz. Zonguldak’ımızın önemli sorunları var, ülkemizin önemli sorunları var ve önümüzde bir erken seçim var. Şimdi sesimizi duyurmanın ve haklı taleplerimizi haykırmanın tam zamanıdır. Maden işçileri olarak, taşeron işçileri olarak, belediyelerde, yollarda ve hayatın her alanında çalışan işçiler, memurlar olarak; tarlada, bağda, bahçede ve evlerde çalışanlar olarak, umudunu kaybetmeyen işsizler ve geleceğin mimarı öğrenciler olarak, açlık sınırında yaşayan emekliler ve siftah yapamaz duruma gelen esnaf olarak, yani tüm Zonguldak olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Haklı taleplerimizi duyurmak için 1 Mayıs’ta Saat: 13’te İstasyon Meydanı’nda buluşalım ve Madenci Anıtı’na birlikte yürüyelim, tek ses, tek yürek olalım. Tüm halkımızı 1 Mayıs Kutlamalarına bekliyoruz.”