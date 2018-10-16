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16 Ekim 2018 Salı 11:22

Başkan Demirtaş bayanları Eskişehir gezisine uğurladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüçlü bayanları Eskişehir Kültür gezisine uğurladı.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş kültür gezileri kapsamında Gülüçlü bayanları bu kez...

Başkan Demirtaş bayanları Eskişehir gezisine uğurladı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüçlü bayanları Eskişehir Kültür gezisine uğurladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş kültür gezileri kapsamında Gülüçlü bayanları bu kez Eskişehir’e gönderdi. Göreve geldiği günden bu yana Gülüçlü bayanları Türkiye’nin birçok kentine geziye gönderen Demirtaş, “Gülüç Belediyesi olarak kültürümüzün, medeniyetimizi gönül dünyamızın zenginliklerini taşıyan şehirlere, tarih ve kültür gezileri düzenliyoruz, Gülüç Belediyesi olarak sosyal ve kültürel hizmetler çerçevesinde gerçekleşen gezileri önemsiyoruz” dedi.

Başkan Demirtaş Gülüçlü bayanları kültür gezileri kapsamında dün akşam Eskişehir’e uğurladı. Gezide bayanlara Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın eşi Işıl Demirtaş’ta eşlik ederken, Gülüçlü bayanlar Başkan Demirtaş’a düzenlediği kültür gezilerinden dolayı teşekkür etti.
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