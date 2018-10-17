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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:28

Başkan Demirtaş’ın amcası dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın amcası Fikri Demirtaş düzenlenen cenaze töreninde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın amcası, Gülüç...

Başkan Demirtaş'ın amcası dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın amcası Fikri Demirtaş düzenlenen cenaze töreninde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın amcası, Gülüç Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Seydi Demirtaş’ın babası, Örencik Mahallesi eski muhtarlarından Fikri Demirtaş hayatını kaybetti. Demirtaş için bu gün öğle namazı sonrası Gülüç Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Helallik alınması, dua yapılması ve kılınan cenaze namazının ardından merhum Demirtaş Gülüç mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Demirtaş’ın cenaze törenine Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanvekili Sevdekar Aras, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Kdz. Ereğli Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Ereğli ve Gülüç’te ki mahalle muhtarları, STK temsilcileri, işadamları, esnaflar ve Demirtaş ailesinin yakınları katıldı.
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