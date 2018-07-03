ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 17:31

Başkan Kerim Yılmaz, halk gününde vatandaşlarla buluştu

Kozlu Belediye Başkanlığınca Salı günleri sabah 10:00 ile 12:30 perşembe günleri 14:00 ile 16:00 arasında düzenlenen halk günü bugün Kozlu belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşti.Vatandaşların yoğun olarak katıldığı halk gününde...

Başkan Kerim Yılmaz, halk gününde vatandaşlarla buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kozlu Belediye Başkanlığınca Salı günleri sabah 10:00 ile 12:30 perşembe günleri 14:00 ile 16:00 arasında düzenlenen halk günü bugün Kozlu belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşti.

Vatandaşların yoğun olarak katıldığı halk gününde Başkan Yılmaz Vatandaşların tek tek sorunlarını dinleyerek sorunların çözümü için çözüm yolları üretti. Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada ‘’Yeni hizmet binamızda vatandaşlarımıza daha iyi daha kaliteli hizmet vermek ve birebir Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek için salı günleri Sabah 10 ile 12. 30 arası perşembe günleri saat 2 ile 4 arası halk günü oluşturduk. Zaten ben sürekli mahallelerde vatandaşlarımız ile bir arada olduğum için vatandaşlar bana çok rahat ulaşabiliyorlar ama bazı vatandaşlarımız ben işte oluyorum Başkanım sizi göremiyorum belli bir günler saat olsa biz de ona iş yerimizden izin alıp sizle görüşebilir miyiz dedikleri için ben de vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için Salı ve Perşembe günleri Halk Günü ilan ettim bu demek değildir ki Sadece bu günler görüş yapıyoruz Ben 7 gün 24 saat vatandaşlarımız ile bir aradayım telefonum sürekli açık belediyemizin Beyaz Masa birimi sürekli Vatandaşlarımızın istek dilek şikayetlerini alıyor ve biz bu dilekçelerin sonucunda vatandaşlarımıza geri dönüş yapıyoruz yapılan hizmetten memnun musunuz memnun değil misiniz diye sıkıntılı olan konuları biz tekrardan ela alıp değerlendiriyoruz Vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması için çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Halk gününe katılan vatandaşlar da belediyenin böyle bir hizmetinden dolayı teşekkür ettiler. Vatandaşlar, "Zaten biz başkanımızı devamlı mahallemizde yolda görüyoruz. Kendisine yaptığı çalışmalarda başarılar diliyoruz dediler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku