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21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:05

Başkan Tekin 24 Temmuz Gazeteciler Günü etkinliğine katıldı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının 110.yılı ve Basın Bayramı dolayısıyla Alaplı Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı.Alaplı Belediye Başkanı Nuri Terkin, düzenlenen...

Başkan Tekin 24 Temmuz Gazeteciler Günü etkinliğine katıldı
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Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının 110.yılı ve Basın Bayramı dolayısıyla Alaplı Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Terkin, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmasında, iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlarından birinin basın olduğunu ifade etti. Tekin, "Basında sansürün kaldırılışının 110.yılı ve Basın Bayramı dolayısıyla gazeteci arkadaşlarımızın günlerini canı gönülden kutluyorum. Dün Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. Yıl dönümüydü. 44. yılında başta Bülent Ecevit olmak üzere, Rauf Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Alaplı’da yaşayan gazilerimiz başta olmak üzere tüm gazilerimize de sağlık sıhhat diliyorum. Ben tekrar Alaplı Gazeteciler Derneği’ne bizi böyle bir günde buluşturdukları için teşekkür ediyorum. Demokrasinin temel taşlarından özgür haberleşmeyi ve toplumumuzun doğru bilgilendirmesini sağlayan değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, sağlıklı ve mutluluk dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.
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