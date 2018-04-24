Başkan Tekin, 'Aday değilim'

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yapılacak olan erken genel seçimde milletvekili adayı olmadığını açıklayarak iddialara son noktayı koydu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, hakkında çıkan aday olacağını şeklinde haberlere sosyal medya hesabından açıklık getirdi. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 24 Haziranda yapılacak seçimlerde aday olmayacağını belirterek şunları söyledi; “Birkaç kez bazı basın kuruluşlarına açıklama yapmama rağmen gelen sorular üzerine bilgilendirme yapmam doğru olacaktır diye düşünüyorum. Yapılacak olan erken genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmayacağım. Milletvekili adayı olacağım yönündeki iddialar ile ilgili olarak bizleri yürekten destekleyen ve gücünü yanımızda hissettiğimiz başta Alaplı halkı olmak üzere tüm Zonguldak halkına teşekkür etmek istiyorum. Ancak bu dönem için Milletvekili adaylığı ile ilgili olarak herhangi bir düşüncemin olmadığını tüm Zonguldak kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. 2014 yılında seçildiğim Alaplı Belediye Başkanlığı görevimizde bugüne kadar başarılı çalışmalara imza attık. Bundan sonra da bu çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Alaplı’da çok daha büyük projelere ve hizmetlere imza atmak istiyoruz. Alaplı’lılar bana 4 yıl için vermiş olduğu bu onurlu görevi olağanüstü haller olmadığı sürece görev süremin sonuna kadar sürdürmek birinci önceliğim ve Alaplı’lara olan sorumluluğumdur" dedi.