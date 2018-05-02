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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:27

Başkan Tekin, sahil aile parkında çalışmaları inceledi

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, haftanın ilk gününe ilçede yapılan çalışmaları inceleyerek başladı.690 evler kadınlar pazarı karşısında yapımına başlanan aile park çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tekin, İlçede Parkların...

Başkan Tekin, sahil aile parkında çalışmaları inceledi
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Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, haftanın ilk gününe ilçede yapılan çalışmaları inceleyerek başladı.

690 evler kadınlar pazarı karşısında yapımına başlanan aile park çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tekin, İlçede Parkların kusursuz olması için çalıştıklarını vurguladı. Ramazan öncesi, Sahil Aile Park alanında yapılan çevre düzenleme çalışmalarını ekipleriyle birlikte inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Yaklaşan mübarek ramazan ayında halkımızın sahil aile parkta aileleriyle beraber güzellikler içinde iftarını açıp çocuklarıyla güzel vakit geçirmelerini sağlamak için elimizden gelen çalışmayı hizmete dönüştürerek vatandaşlarımızın refahı için en iyisini yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Alaplı 1050 Evler ve 690 mahallerinde çevre düzenlemeleriyle vatandaşların beğenisini kazanan çalışmalarda şu ana kadar her mahalleye bordür ve beton, parke yapımı tamamlayan ekipler yolların bozuk olan noktalarında da asfaltlama çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Çalışmaları inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, cadde boyunca farklı noktalarda kaldırım yapımı ve yenilemelerine devam eden edildiğini, merkez mahalleler başta olmak üzere ilçenin tüm bölgelerine kaliteli ve hızlı bir hizmet sunmak için çalıştıklarını belirtti.
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