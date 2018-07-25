ZONGULDAK:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 19:47

Başkan Uysal çalışmalarını yerinde inceledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Kepez ve Ören mahallelerinde ki çalışmaları yerinde inceledi.Kdz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Kepez’de devam eden asfalt çalışmalarını ve Ören Mahallesinde ki kilit...

Başkan Uysal çalışmalarını yerinde inceledi
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Kepez ve Ören mahallelerinde ki çalışmaları yerinde inceledi.

Kdz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Kepez’de devam eden asfalt çalışmalarını ve Ören Mahallesinde ki kilit parke çalışmalarını Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürü Cem Koç ile birlikte yerinde incelerken çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uysal’ı karşılayan mahalle sakinleri Başkan Uysal’a teşekkür etti.

Çalışmaların kısa sürede biteceğini belirten Kdz Ereğli Beledi Başkanı Hüseyin Uysal her mahalleye eşit hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Uysal konuşmasında, “Her mahalleye eşit hizmet slagonuyla yola çıktık. Göreve geldiğimiz zamandan buz zamana kadar birçok proje gerçekleştirdik. Mahallelerimizin eksiklerini gidermeye ve halka kulak vermeye çalıştık. Ekibimizde canla başla çalışıyor. İnşallah asfalt çalışmalarımız ve kilit parke çalışmalarımız en kısa zamanda bitecek. Yapılan tüm işlerin takipçisiyiz” ifadelerine yer verdi.
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