Başkan Uysal devam eden çalışmaları anlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 2018 yılı Mayıs ayı belediye meclis toplantısında devam eden çalışmaları anlatırken, ortaya atılan asılsız iddialara da yanıt verdi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısının ilk oturumu AKM Nikah Salonunda yapıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Cumartesi pazarının kapatılacağına ilişkin dedikoduların asılsız olduğunu ifade etti. Uysal konuşmasında “Cumartesi Pazarı hakkında ‘Kapatılacak’ diye bir dedikodu dolaşıyor. Böyle bir düşüncemiz yok, böyle bir açıklamamam da olmadı. Bunun ne amaçla çıkarıldığını bilmiyorum ama Cumartesi pazarının kapanması söz konusu değil” dedi.

CHP Grubunun soru önergelerini de yanıtlayan Başkan Uysal, Elmatepe üst geçidi ve Kadın Sığınma Evleri konusuna açıklık getirdi. Uysal konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi;“Elmatepe halkımız hiç kuşku duymasınlar, üst geçit çalışmamız kısa zamanda tamamlanacak. Kadın Sığınma Evleri konusunda Avusturya, Almanya ve İsveç’deki bu konudaki makaleleri okumaya devam ediyorum. Kadınlarımızın değerini, kıymetini hepimiz biliyoruz, kadınlarımız baş tacımız, onların bu tür şiddet olaylarına maruz kalmalarını istemeyiz. Elimizden gelen duyarlılığı göstereceğiz. Kadının huzurlu olmadığı bir cadde, sokak, bir şehir zaten düzenli olmaz. Kadınların güçlü olduğu toplumlar her zaman güçlü olur. Bu konunun üzerinde daha detaylı çalışırız hep birlikte. Bu konu benim gündemimde.”

"Memba kalitesindeki içme suyu son aşamada"

Memba kalitesinde içme suyunun şehre verilmesi noktasında son aşamaya geldiklerini açıklayan Başkan Uysal, ön protokollerin imzalandığını söyledi. Uysal açıklamasında “Su konusunda Erdemir-DSİ Genel Müdürlüğü ve Belediye arasında bir protokol yapılması gerekiyor. Ön protokolü imzaladık. Kızılcapınar’dan İçme Suyu Arıtma tesislerine gelinceye kadar 6 km’lik bir hat var. Arıtmadan sonra ilçemize gelinceye kadar 22 km.lik bir hat var. Oradan sonra bizim 7 tane bekleme istasyonlarımız var, birde Gülüç’te var. Buradaki depolar doluyor, Su isale hattının (22) km ve 8 deponun temizlenmesi ve şehre su verilmesi konusunda çalışmalarımız bitmek üzere. En kısa

zamanda ilçemize bu suyu vereceğiz. 350 bin nüfusa yetecek, 50 yıllık geleceğimizi konuştuğumuz su konusunda 1-2 aylık gecikmeler önemli değil” dedi.

“Sahil bandı baştan sona değişecek”

18 Ocak’taki fırtınadan sonra iyice yıpranan ve eskiyen sahil bandını baştan sona değiştireceklerini açıklayan Başkan Uysal, ön hazırlıkların aralıksız devam ettiğini vurguladı. Uysal “Sahilimizde yaşadığımız fırtınadan sonra 75 gün oldu. Zaten göreve geldiğimizden itibaren bu yaşadığımız felaketlerden biz dersler çıkardık. Bu felaketler karşısında şehrimizin hazırlıklı olmadığını, eksikliklerinin olduğunu gördük ve çalışmalarımızı bu yönde yaptık. İlk göreve geldiğimiz zaman biliyorsunuz Kabasakal deresiyle ilgili taşkınlar olmuştu, oradaki önlemlerimizi aldık, şimdi sahil bandı. Bizim şehir olarak vitrinimiz ancak, sahilin yıprandığını, eskidiğini, kullanımının da eksik olduğunu görüyoruz. Kullanım alanlarını farklılaştırmayı düşünüyoruz. Birincisi şuan ne yaparsak yapalım, Kuzey Batı rüzgarlarını önleyemedikten sonra yapacağımız çalışmanın bir önemi yok. Denizden gelen dalgaların bir daha sahile zarar vermemesi için önlem almalıyız. Bir tarafında Erdemir limanı, bir tarafında Askeriye Limanı, bu arada gelen dalgalar son fırtınada da görüldü ki 50 metre sahilin içerisine doğru zarar veriyor. Öncelikle bunun önüne geçecek çalışmayı yapıyoruz. Aynı zamanda sahil bandında 3 ekibimiz çalışıyor. Buradan söylüyorum, Erdemir ofis yolundan Yöresel Evlere kadar, artı ilerisindeki Kemer’e kadar bütün sahil bandı değişecek. Onun planlamalarını yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Uysal’ın açıklamalarının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Meclis toplantısının sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın göreve geldiği 4 yıl içerisinde yaptığı hizmetleri anlatan 4 yıl hizmet kitapçığı belediye meclis üyelerine, basın mensuplarına ve katılımcılara dağıtıldı.

Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. Oturumu yarın aynı yer ve saatte kaldığı yerden devam edecek.