Başkan Yılmaz, emekli personeli ile kahvaltıda bir araya geldi

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Belediyeden emekli olan 10 personeli ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yılmaz, emekliye ayrılan personele plaketlerini de takdim etti.Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu Belediyesinde çalışan ve...

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Belediyeden emekli olan 10 personeli ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yılmaz, emekliye ayrılan personele plaketlerini de takdim etti.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu Belediyesinde çalışan ve emekliliği hak eden 10 personeli ve ailesiyle birlikte kahvaltıda bir araya geldi. Kozlu Moda Kafe’de düzenlenen kahvaltı programına belediye Başkanı Kerim Yılmaz, emekli olan belediye personeli ve aileleri katıldı.

Kahvaltı programında konuşan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Emekliliği hak eden personele bundan sonraki hayatında başarılar diledi. Kozlu Belediyesine katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Yılmaz, “Bugün biliyorsunuz 1 Mayıs işçi bayramı böyle bir günde bizde belediyemizden emekli olan arkadaşlarımızla beraber olmak istedik bugün hem buruk hüznü hem de güzel sevincini yaşıyoruz. Kardeşlerimiz uzun zaman kazasız belasız çalışarak emekliliklerini hak ettiler. Bizde emekli tazminatlarını hesaplarına attık. Arkadaşlarımız bugün itibariyle emekli oldular. Hepsine bundan sonra ki yaşantılarına başarılar diliyorum. Artık bundan sonra torun severler. İnşallah güzel günlerde aileleriyle birlikte geçirirler. Çayımızı yapan, kepçemizi kullanan, aracımızı süren arkadaşlarımızın aramızdan ayrılmış olması bizleri hüzne boğuyor ama her şey vaktinde güzel. Biz tabi onlarla ilişkimizi kesmiş değiliz. Bundan sonra ki süreçte onların çalışmalarındaki engin tecrübelerinden faydalanacağız. Rabbim emekliliklerini hayırlı uğurlu eylesin. Tüm işçilerimizin, emekçilerimizin, basın çalışanlarının bu güzel günlerini kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, emekli olan personele katkı ve desteklerinden dolayı plaket takdim etti.