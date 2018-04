Başkan Yılmaz, personel ile bir araya geldi

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Hizmet-İş İl Başkanı Güven Kaya, Hizmet-İş Genel Sekreteri Nihat Oruç, Hizmet-İş Mali Sekreteri Muhammet Konak ve belediye şirketine geçen personel ile toplantı düzenledi.

Başkan Yılmaz işçilere yeni düzenleme hakkında bilgi verdi. Yaptığı konuşmada süreci değerlendiren Başkan Yılmaz şöyle dedi:

“696 sayılı KHK Kapsamında taşeron personelimizi belediyemizin ilgili birimlerinde işçi statüsüne geçirdik. Hayırlı Uğurlu olsun Allah utandırmasın. Ter akıtmadan kazanılan ekmek Helal değildir, Allah evinize helal lokma getirmeği nasip etsin işinize ekmeğinize sahip çıkın hepiniz sendikalı oldunuz Sendikanız hayırlı olsun. Biz bir aileyiz ben sizin babanız, ağabeyiniz sayılırım bir sıkıntınız bir derdiniz olursa her zaman bana söyleyebilirsiniz. Sizlerle daha güzel daha modern bir Kozlu oluşturmak için çalışıyoruz. Bizler belediyeciyiz belediye hizmet demektir Vatandaş bizden Hizmet beklemektedir. Sizler 7 saat çalışıyorsanız inanın ben 15 saat çalışıyorum sizin maaşınız ödenmediğinde uyuyamıyorum. Şu an 43 günlük alacağınız var inanın sizlerin maaşı birinci önceliğim göreve geldiğimden beri her ay düzenli maaşınızı ödemeye çalışıyorum. Daha güzel günler bizi bekliyor siz benim elimi güçlü tutun . Belediyemizde kadrolu çalışan 10 arkadaşımız bugün emekli oldular Onlara da belediyemize yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ederim Allah yollarını açık etsin emeklilikleri hayırlı olsun sağlıklı mutlu günler dilerim.”