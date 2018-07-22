ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 16:00

Başkan Yılmaz, sokak hayvanlarını görmezden gelmedi

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz sokak hayvanları için araç tahsis etti.Hayvanları Koruma Konfederasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Suzan Arığ, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’ın kendilerine verdiği sözleri yerine getirmeye başladığını...

Başkan Yılmaz, sokak hayvanlarını görmezden gelmedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz sokak hayvanları için araç tahsis etti.

Hayvanları Koruma Konfederasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Suzan Arığ, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’ın kendilerine verdiği sözleri yerine getirmeye başladığını söyledi. Sokak hayvanlarını görmemezlikten gelmeyen ve bu anlamda sokak hayvanları için verdiği destek sözlerini tutan Başkan Yılmaz’a teşekkür eden Arığ, “Kozlu Belediye Başkanı Sayın Kerim Yılmaz sokak hayvanları için gönüllülere verdiği sözleri imkânları ölçüsünde yerine getirmeye başladı. Kozlu sokak hayvanları için Kozlu Çakmakkaya mevkiinde yapılan geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin de yüzde 80 bölümü tamamlandı. Başkan Kerim Yılmaz en kısa zamanda merkezin bitirileceğinin müjdesini de bizlere verdi. Başkan Kerim Yılmaz sokak hayvanlarına daha rahat şartlarda hizmet vermek için can dostlara araba aldı. Başkan Yılmaz’ın biz gönüllülerle işbirliği, hoşgörü ve anlayışla desteklerinden, sokak hayvanlarının yaşam haklarına verdiği değerden dolayı kendisine teşekkür ederim” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku