Başkan Yılmaz’dan yoğun mesai

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, ilçe girişindeki kavşak ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu girişine yapılan yol kavşak ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi....

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, ilçe girişindeki kavşak ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu girişine yapılan yol kavşak ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yılmaz daha sonra belediyeye gelerek belediyede Genel Maden İş Sendikası Başkanı Hüseyin Kolçak ve yönetimi ile görüştü. Daha sonra Topbaş Spor Kulübü Başkanı Yusuf Çetin ve yönetimi ile bir araya gelerek Topbaşıspor için görüşme yaptılar.

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde eğitim gören Yemenli öğrenciler birliği ile bir araya gelen Yılmaz Yemenli öğrencilerin sosyal sorumluluk projesine katkı vereceğini belirtti. Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, belediyedeki görüşmelerinden sonra İhsaniye Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Başkan Yılmaz vatandaşların sorunlarını bizzat dinleyip yerinde inceleme yapması mahallelileri memnun etti. Mahalle sakinleri Başkan’a teşekkür ederek çay ikramında bulundular.