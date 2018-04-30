30 Nisan 2018 Pazartesi 21:57

Berat Kandili’nde camiler doldu taştı

Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Alaplı’da da vatandaşlar camilere akın etti.Zonguldak Alaplı İlçesinde, Ramazan’ın gelişinin müjdeleyicisi olan Berat Kandili nedeniyle camiler adeta dolup taştı.Alaplı...