ZONGULDAK:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 21:57

Berat Kandili’nde camiler doldu taştı

Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Alaplı’da da vatandaşlar camilere akın etti.Zonguldak Alaplı İlçesinde, Ramazan’ın gelişinin müjdeleyicisi olan Berat Kandili nedeniyle camiler adeta dolup taştı.Alaplı...

Berat Kandili'nde camiler doldu taştı
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Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Alaplı’da da vatandaşlar camilere akın etti.

Zonguldak Alaplı İlçesinde, Ramazan’ın gelişinin müjdeleyicisi olan Berat Kandili nedeniyle camiler adeta dolup taştı.

Alaplı Merkez Camii’nde, Kandil münasebetiyle akşam namazının ardından gerçekleştirilen programda, Alaplı Müftüsü Aydın Bostancı tarafından Berat gecesinin önemini anlattı. Bostancı’nın vaazının ardından, mevlit okunarak dualar edildi. Program sonrasında hayırseverler tarafından alınan ikramlıklar cemaate dağıtıldı.
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