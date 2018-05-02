BEÜ’de Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası başladı

Bülent Ecevit Üniversitesi 24. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı.

24. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası etkinlikleri İİBF önünden başladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, beraberinde rektör yardımcıları, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler ile birlikte kortej yürüyüşünü gerçekleştirdi. Spor salonu önünde son bulan kortej yürüyüşü sonrası etkinliklerin açılış kurdelesi kesildi. Rektör Çufalı ve beraberindekiler ardından öğrencilerin hazırladıkları stantları gezerek bilgi aldı. Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı çiğ köfte standı ile Devrek Bastonu standı büyük ilgi gördü. Rektör Çufalı’ya "Asaletin Simgesi" olarak bilinen Devrek Bastonu hediye edildi. Şenlikler, Zonguldak yöresi ve potpori halay halk oyunu gösterileri ile devam etti.

24. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası halk oyunları gösterileri, konserler, oyunlar, ödüllü film gösterisi ile 4 Mayıs 2018 günü son bulacak.