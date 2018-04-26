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26 Nisan 2018 Perşembe 18:24

Bilim Sanayi Müdürlüğü’nden asansör bakımı uyarısı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, asansörlerin yıllık periyodik ve aylık bakımlarına ilişkin duyuruda bulundu.

Bilim Sanayi Müdürlüğü'nden asansör bakımı uyarısı
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Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, asansörlerin yıllık periyodik ve aylık bakımlarına ilişkin duyuruda bulundu.

Zonguldak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılan uyarıda şöyle denildi:

“İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belirler. 4703 sayılı Kanun kapsamında Ürün Güvenliği konusunda İl Müdürlüklerimiz tarafından asansörlerin denetimleri yapılır. Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre; - Asansörlerin Yıllık Periyodik Kontrolleri Belediyelerin anlaşma yaptıkları A Tipi muayene kuruluşları (İlimizde Makine Mühendisleri Odası) tarafından, aylık bakımlarının ise TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunan asansör firmaları tarafından yapılması zorunluluğu vardır. İl Müdürlüğümüz elemanları tarafından yapılacak olan asansör denetimlerinde bina sorumlusu veya kat maliklerinin cezalık duruma düşmemesi için mutlaka yıllık periyodik muayenelerini ve aylık bakımlarını yaptırmaları gerekmektedir. Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine aykırı hareket eden; Bina sorumlusuna veya kat maliklerine, idari para cezası uygulanacaktır.”
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