Çağlayan “Maliyetler doğruysa Zonguldak’a çok güzel bir kazık atıldı”

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Uğur Mumcu kavşağı ve yeni yapılan Zonguldak temalı heykel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Uğur Mumcu kavşağı ve yeni yapılan Zonguldak temalı heykel ile ilgili parti binasında açıklamalarda bulundu. Çağlayan yaptığı açıklamada; Uğur Mumcu kavşağına yapılan heykelin maliyetini açıklamıyorlar. 400 bin 600 bin TL gibi Mevlalardan bahsediyorlar Muharrem Başkan döneminde aynı kavşakta 3 defa heykel değiştirildi. 3 heykelin maliyeti 1 milyon liradan fazla ise vay halimize eğer bu meblağlara ulaşıyorsa Zonguldak’a çok güzel bir kazık atıldı demektir” dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’in yaptığı açıklamalarla kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini, beceriksizliklerine kılıfı aradıklarını söyledi. Projenin bir yıl önce başladığını ifade eden Çağlayan, “Uğur Mumcu kavşağının yapım aşaması geçtiğimiz yıl kasım ayında başlamıştı. Burada yanlış bilgiler veriliyor. Uğur Mumcu kavşağının başlangıcında Emniyet Müdürü Metin Turanlı’nın talebi üzerine onun bu işi dert edip burayı nasıl bir çözüme kavuştururuz düşüncesi ile TTK’da bir yol istendi. TTK müdürümüz yardımcı olmak adına hemen yeri verdi. Aslında talep edilen iş kargo alanında sadece bir geçişti. Bu yeri belediye aldıktan sonra projeyi genişleterek büyük bir kavşak haline getirdiler. Bizde buna itiraz ettik çünkü buranın çözümünün dal çık la yapılabileceğini ve daha doğru olabileceğini söyledik fakat kavşak yapıldı ama bitirilemedi. Belediye başkanımızın açıklamalarında kendi ifadesiyle “yer senin olmayınca uzun sürüyor” diyor. Evet, yer belediyenin değil ama yer, belediyeye teslim edileli önümüzdeki ay tam bir yıl olacak. Bu belediye başkanımız imzaladığı evraklara baksın. Başkanımız yine diyor ki buranın gecikmesinin sebeplerinden bir tanesi devlet demir yollarının orada hattı var. Onların çalışması bizi 2 ay geciktirdi. Hatta bu bekleme ile birlikte 4 ay oldu. Başkanım herkesi kandırıyor. Bunun bilgileri bizde mevcut yalan söylüyor. Hat TTK’nın orada 3 tane makas değiştirilmiştir. Kargo sahası içiresindeki makas 3 gün içerisinde 7 metre geri çekilmiştir. Diğer bir yer Kozlu duraklarının oradaki yer oradaki makas yine 3 gün içerisinde 7 metre geri çekilmiştir. Diğer bir makas incivez duraklarının oradaki makas 6 gün içinde tamamlanmıştır. Ayrıca bu makaslar değişim esnasında inşaatın gecikmesine neden olmamıştır. Kendisi ifadesi tamamen yalan ve beceriksizliğe kılıftır. Biz geçen yıl yaptığımız açıklamada buraya kavşak yapılmasının gerek olmadığını buraya bir dal-çık yapılması gerektiğini söylemiştik. Ben belediye başkanımıza hükumetimizle birlikte buraya dal çık yapabileceğimizi ilettim. Ama bu da olmadı. Kime yapıldığı belli olmayan ihalesi olmayan bir çalışma şimdi pazartesi günü çalışmanın bitmesi bekleniyor. Biz Uğur Mumcu Kavşağı’nın bitmesi için Bayramdan bayrama bekliyoruz. Çünkü Kurban Bayramı’nda bitecek demişlerdi. Umarız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetişir” şeklinde konuştu.

“Kavşağa yapılan 3 heykelin maliyeti 1 milyon TL”

Kavşağa yapılan heykelin maliyetinin hakkında kimsenin açıklama yapmamasını eleştiren AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlaya şunları söyledi: “Kavşağa yapılan heykelin güzelliği görecelidir. Burada merak edilen konu ise bize de soruluyor, ne kadara mal oldu. Sanki devlet sırrı, fiyatını soruyoruz açıklanmıyor. Biz bu heykelinde yapılmasına karşı değiliz. Aynı kavşakta Muharrem Başkan döneminde 3 defa heykel değiştirildi. 100 bin TL’den bahsediliyordu eski heykellerden birisi için. Şu an yapılan heykel ile ilgili 400 bin deniliyor 600 bin TL deniliyor. Başkan, acaba başkanlığı döneminde evindeki koltukları 3 defa değiştirdi mi? 3 heykelin maliyeti 1 milyon liradan fazla ise vay halimize. Önceki heykeller ne oldu. Bu para ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin yolu yapılabilir. Eğer bu meblağlara ulaşıyorsa Zonguldak’a atılmış çok güzel bir kazıktır.”