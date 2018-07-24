Çatı katındaki yangın korkuttu

Zonguldak’ta bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.Edinilen bilgiye göre yangın gece 02.00 sıralarında Karaelmas Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde iki katlı evde meydana geldi. Cemal K.’ye ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen...

Zonguldak’ta bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın gece 02.00 sıralarında Karaelmas Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde iki katlı evde meydana geldi. Cemal K.’ye ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.