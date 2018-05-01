Çaturoğlu, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun”

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, çalışarak ve üreterek hayatı değerli kılmaya çalışan işçilerin “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü” kutladı.

Çaturoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; “İşçi ve emekçi kardeşlerimiz, ülkemizin büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde önemli bir role sahiptir. Bizler, ‘işçinin ücretini alın teri kurumadan verin’ diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak 15 yılda işçi kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını gözetmeye sorunlarını devletimizin imkânları, ülkemizin kaynakları el verdiğince çözmeye gayret ettik ve diyoruz. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri ve programı da hayata geçirdik. AK Parti olarak işçilerimizin ve emekçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz; işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. 1 Mayıs emek ve dayanışma gününün şenlik havasında geçmesini, gerçekleştirilecek etkinliklerin barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyor, tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle sevgi ve saygılar sunuyorum.”