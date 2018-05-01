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01 Mayıs 2018 Salı 15:06

Çaturoğlu, 2018 yılı sağlık yatırımı hizmetlerini açıkladı

AK Parti Zonguldak Miletvekili Faruk Çaturoğlu, 2018 yılı Zonguldak sağlık yatırım programına alınan ilçe sağlık müdürlüğü, aile sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerini açıkladı.

Çaturoğlu, 2018 yılı sağlık yatırımı hizmetlerini açıkladı
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AK Parti Zonguldak Miletvekili Faruk Çaturoğlu, 2018 yılı Zonguldak sağlık yatırım programına alınan ilçe sağlık müdürlüğü, aile sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerini açıkladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Zonguldak’ta 2 adet İlçe Sağlık Müdürlüğü, 9 adet Aile Sağlığı Merkezi ve 3 adet 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 2018 Yılı Sağlık Yatırım Programına alındığını belirtti.

Milletvekili Çaturoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Halkımızın sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmesi için sağlık alanındaki yatırımlarımız devam etmektedir. İlimizde sağlık alanında ihtiyaç duyulan “İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri” ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz bir çalışma yapmış ve teklifini Sağlık Bakanlığına sunmuştu. Biz de Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ile görüşerek; Alaplı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezini, Çaycuma Perşembe 7 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerini, Çaycuma Saltukova 7 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezini, Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 8 Aile Hekimlik Aile Sağlığı Merkezini, Ereğli Kepez 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezini, Ereğli Kırmacı 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerini, Ereğli Kandilli 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerini, Kozlu 19 Mayıs 2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezini, Zonguldak Merkez Beycuma Atatürk Caddesi 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezini Sağlık Bakanlığının 2018 Yılı Yatırım Programına aldırdık. İlimize, ilçelerimize, beldelerimize ve Zonguldak halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.”
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