Çaturoğlu, aday adaylığını açıkladı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, 24 Haziran’da yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Zonguldak’tan Milletvekili aday adayı oldu.Milletvekili Çaturoğlu aday adaylığı süreci ile ilgili yaptığı basın açıklamasında...

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, 24 Haziran’da yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Zonguldak’tan Milletvekili aday adayı oldu.

Milletvekili Çaturoğlu aday adaylığı süreci ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aday olduğumuz 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde Zonguldak halkımızın teveccühü ile Milletvekili seçildik. 26. dönem Milletvekilliği dönemimizde ülkemiz ve milletimiz olarak 15 Temmuz 2016 da FETÖ’nün hain darbe girişimine tanık olduk. Bu hain darbe girişimini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve önderliğinde milletimizin olağanüstü direnişiyle engelledik. 16 yılıdır girdiği tüm seçimlerde birinci olan Partimiz yine 16 Nisan 2017 de yapılan Referandumda da başarı sağlamıştır. Bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, AB ile ilişkilerimiz, küreseler güçler, seçimlerin 24 Haziranda yapılmasını zaruri kılmıştır. İlk günkü aşk ve heyecanla Zonguldak’a ve milletimize hizmet yolunda 24 Haziran’da yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Zonguldak’tan Milletvekili aday adayı oldum. Ülkemize, Milletimize ve Zonguldak’ımıza hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum.”