Çaturoğlu’ya sosyal medyadan destek

24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği seçimi için AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’da geçen günlerde aday adaylığı başvurusunu yaptı. Yeni dönem için tekrar görev almak isteyen Çaturoğlu’na, özellikle sosyal medya...

24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği seçimi için AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’da geçen günlerde aday adaylığı başvurusunu yaptı. Yeni dönem için tekrar görev almak isteyen Çaturoğlu’na, özellikle sosyal medya üzerinden büyük destek geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde milletvekilliği aday adaylığı süreci Çarşamba günü mesai bitiminde tamamlanacak. Aday adaylarının en geç 2 Mayıs 2018 tarihine kadar başvurularını yapması gerekiyor. 2015 yılı genel seçimlerinde Milletvekili seçilen Çaturoğlu, yeni dönemde de görev yapmak üzere aday adaylığı başvurusunu 28 Nisan’da yaptı.

Çaturoğlu; "AK Parti Milletvekili aday adaylığı için Genel Merkezimize başvurumuzu yaptık. İlimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" dedi. Genel Merkez merdivenlerinde çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Milletvekili Çaturoğlu büyük ilgi gördü.