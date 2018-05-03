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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:33

Çaycuma TSO mayıs ayı toplantısı yaptı

Nisan ayında yapılan seçimlerle göreve gelen Çaycuma TSO Meclisi Ergün Ece Başkanlığında toplandı.Toplantı Meclis Başkanı Ergün Ece’nin açılış konuşması ile başladı. Meclis Başkanı Ergün Ece konuşmasında şunları söyledi:“Çaycuma...

Çaycuma TSO mayıs ayı toplantısı yaptı
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Nisan ayında yapılan seçimlerle göreve gelen Çaycuma TSO Meclisi Ergün Ece Başkanlığında toplandı.

Toplantı Meclis Başkanı Ergün Ece’nin açılış konuşması ile başladı. Meclis Başkanı Ergün Ece konuşmasında şunları söyledi:

“Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası’nın Nisan ayında yaptığımız seçimle yenilenen, yeni dönem meclisi olarak ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Hep beraber yoğun bir seçim süreci yaşadık. Ancak seçim artık bitmiş, herkes görevini almıştır. Yaşanan süreçte kırgınlıklar da yaşanmış olabilir, bunlar normaldir. Ama artık bunların burada bir kenara atılması ve birlikte görev yapma hevesi ile çalışmamız lazım. Bundan sonra bizim Çaycuma’nın ticari sorunlarına odaklanıp, birbirimizi kucaklayarak “ben yaptım” demektense “biz yaptık” demenin verdiği üstünlük ve güvenle Çaycuma için görev aldık diye düşünüyorum. Burada, özellikle de bu toplantılarda yapılan ve yapılması gereken işler ile ilgili tüm önerisi olanların söz almasını bekliyorum. Hepimizin aynı görüşte olması mümkün değil. Herkesin kendine göre bir dünya görüşü var. Toplantılarımızda herkes önerisini sunacak, dile getirecek, tartışmaya sunacaktır. Bu tartışmalar da kırıcı olmadan, nezaket kuralları içinde gerçekleşecektir. Çünkü burada “ben” değil, “biz” varız. Bu düşünceyle çalışacağız. Hep beraber tek vücut olarak yapacağımız işlerle Odamızın bölgede parmakla gösterileceğine ve örnek Oda olacağına inanıyorum."

"Bu ilk toplantımız, odamıza ve üyelerimize hayırlı olsun”

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti ve oda meclisi tarafından hesapları inceleme komisyonu üyeleri ile bilirkişi, eksper, hakem Listesinde yer alacak isimlerin tespit edildi. Meclis Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu meclis üyelerine gündem maddeleri ile ilgili konularda bilgiler verdi ve yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişi yaparak çalışmaların gidişatı ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
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