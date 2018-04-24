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24 Nisan 2018 Salı 09:44

Çaycuma TSO, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Meclis Başkanı Ergün Ece ve beraberinde Çaycuma TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin yer aldığı heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında...

Çaycuma TSO, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti
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Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Meclis Başkanı Ergün Ece ve beraberinde Çaycuma TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin yer aldığı heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.?

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, Çaycuma TSO yöneticilerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Zekai Kamitoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün meclis üyelerimizle birlikte TOBB Başkanı Rifat Bey’i ziyaret ettik. Kendisinin bizi iyi karşılamasından dolayı son derece mutluyuz. Kendisinin hem seçim sürecinin istişaresini yaptık hem de aynı zamanda bölgemizle alakalı gelecekte bir takım olabilecek yatırımların ve ticaret ve sanayinin önünün açılması noktasında istişarelerde bulunduk. Kendisinin de bize bu konuda yardımcı olacağını ve 24 saat telefonun açık olduğunu ve 24 saat boyunca bize destek olacağını söyledi. Bu konudan dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz ve kendisine müteşekkiriz. Şu anki mevcut Sayın Başkanımızdan memnunuz. Kendisini de Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası olarak destekliyoruz” dedi.
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