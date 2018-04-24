ZONGULDAK:
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24 Nisan 2018 Salı 20:10

Çaycuma TSO yönetimi Zonguldak’ta ziyaretlerde bulundu

Çaycuma TSO Yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Meclis Başkanı Ergün Ece, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serhat Dereli ve Fatih Özkütük, Yönetim Kurulu Üyeleri Çağatay Yurtbay, Deniz Saraç, Aytekin Pekdemir ve Genel...

Çaycuma TSO yönetimi Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
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Çaycuma TSO Yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Meclis Başkanı Ergün Ece, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serhat Dereli ve Fatih Özkütük, Yönetim Kurulu Üyeleri Çağatay Yurtbay, Deniz Saraç, Aytekin Pekdemir ve Genel Sekreter Alper Püren ile Zonguldak’ta ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’la görüşen Çaycuma TSO Yönetimi Zonguldak ekonomisi ve Filyos Projesi ile ilgili düşüncelerini paylaştılar. Vali Ahmet Çınar da Çaycuma TSO Yönetimine başarı dileklerini iletti.

Ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.  Dr. Mustafa Çufalı’yı ziyaret eden Çaycuma TSO Yönetimi üniversitenin Çaycuma için önemini ve Çaycuma kampüsünde yapılacak olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu ve sosyal tesislerle ilgili görüş alışverişinde bulundular.  Rektör Mustafa Çufalı da Çaycuma TSO Yönetimini kutlayarak üniversite sanayi işbirliğinde önemli adımlar atılacağını vurguladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı’yı ziyaret eden Çaycuma TSO Yönetimi Zonguldak’taki ekonomik ve sosyal yaşantı ile görüş alışverişinde bulundular. Emniyet Müdürü Turanlı da Çaycuma TSO yönetimine başarılar diledi.
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