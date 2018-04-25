Çaycuma’da “Ağabey Köksal Toptan” adlı kitabın imza günü düzenlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Köksal Toptan’ın hayatını anlatan ’Ağabey Köksal Toptan’ adlı kitabın tanıtımı ve imza günü düzenlendi.

Çaycuma Belediyesi’nin organizasyonu ile Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Köksal Toptan’ın hayatını anlatan ’Ağabey Köksal Toptan’ adlı kitabın tanıtımı ve imza günü düzenlendi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Veysel Karani Doğancı, çok sayıda muhtar, daire ve okul müdürleri ile vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Köksal Toptan’ın biyografisi okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Bir ömür halk için adanan ve şu anda bilge kişiliği ile memleketin hizmetinde olan sadece bölgemizin değil, Türkiye’nin yetiştirdiği çok değerli büyüğümüze sağlıklı ömürler diliyorum. Hepiniz huzurunda Çaycuma’da müstesna yeri olduğunu söylemek istiyorum. Kendisi kitaplara sığacak bir insan değil. Hakkında onlarca kitap yazılacak bir insan. İnşallah onları da yazacak birileri olur ”dedi.

Ardından konuşma yapan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ise; “Köksal Toptan Türkiye’nin ağabeyi olmuş, yıllarını devlete ve millete adamış, Zonguldak bölgesine çok büyük hizmetleri olan, gerek bey efendi kişiliği gerekse devlet adamlığı ile Türkiye’nin ağabeyi olacak bir yaşam sürmüştür. Bu devlet tecrübesini mutlaka genç nesillere bırakılması çok değerli ve çok önemlidir. Geleceğe arşiv anlamında güzel bir kitap bırakan Esra Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Ülke olarak birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyacımız var. Köksal bey’in kitabında herkese mesaj verdiği bir bölüm var; ‘Birbirimizin yüzüne bakamayacak söz ve davranışlarda kaçınmalıyız’. Hepimiz elbette ayrı ayrı düşüncelere sahibiz. Ayrı şeyler söylerken birbirimizi kıracak, gücendirecek, yarın birbirimizin yüzüne bakamayacak sözler sarf etmemeliyiz. Her zaman birbirimize lazımız. İnşallah gelecek nesillerde nice Köksal Toptanlar yetişmesini temenni ediyorum ”şeklinde konuştu.

Programda söz alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Köksal Toptan konuşmasında şunları söyledi; “Çaycuma’ya her gelişimde heyecanım daha da artıyor. Bizi bir araya getiren Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve İl Özel İdaresine teşekkür ediyorum. Anadolu’da ‘Marifet iltifata tabidir’ diye bir laf vardır. Tabi ki iltifat alabilmek için marifetiniz olması gerekir. Ama bizim halkımız bu iltifatı esirger. Bu hitap benim için bütün hayatımı iltifatı oldu. Bu bakımdan değerli dostum, kardeşim ve arkadaşım ve eski rektörümüz Mahmut Hoca’ya şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’de bu bir ilktir. Kitap 5 bin adet basıldı. Birinci basımlarda bu rakam çok kolay değil. Bunlar zaman zaman vakit geçirmek, eğlenmek ya da geçen devirleri takip etmek için kaynak özelliği taşımaktadır. O bakımdan gençlerin bu imkanlardan yararlanması, gençlerin bu imkanın sunulması gerekir. Kitapta kaba hatları ile benim hayatım var. Büyük Atatürk Anadolu’yu gezerken küçük bir kız çocuğu yanına gelmiş ve sormuş; ’Atam Cumhuriyet ne demektir?’ Bu büyük adam demiş ki, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. "İşte bizde bu Cumhuriyetin kimsesiz çocuklarıyız” şeklinde konuştu.

Kitabı yayına hazırlayan Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Koordinatörü Esra Güner Hacıoğlu, Yaşayan İnsan Hazinesi Projesi kapsamında hazırlanan kitabın çıkış fikri ve hazırlanışı hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdim edildi.