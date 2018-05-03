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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:33

Çaycuma’da "Gemilerde talim var" gösterimdeydi

Çaycuma Kent Konseyi Tiyatro Çalışma Grubu “Gemilerde Talim Var” adlı oyunla sahne aldı.Çaycuma Kent Konseyi Tiyatro Çalışma Grubu tarafından gösterime hazırlanan “Gemilerde talim var” adlı komedi oyunu sergilendi. Çaycuma Kültür...

Çaycuma'da 'Gemilerde talim var' gösterimdeydi
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Çaycuma Kent Konseyi Tiyatro Çalışma Grubu “Gemilerde Talim Var” adlı oyunla sahne aldı.

Çaycuma Kent Konseyi Tiyatro Çalışma Grubu tarafından gösterime hazırlanan “Gemilerde talim var” adlı komedi oyunu sergilendi. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz sergilenen tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Televizyonlarda izlenen ‘Süt Kardeşler’ adlı filmin kısmen sahneye uyarlanmasıyla oluşan “Gemilerde talim var” Çaycumalılara kahkaha dolu dakikalar yaşattı. Başarılı bir performans sergileyen oyuncular, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Tiyatro oyununu izleyen Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Güzel bir oyun oldu. Oyuncuları yürekten kutluyorum, siz davetlilere de bu oyunu izlediğiniz için teşekkür ederim” dedi ve oyunculara çiçek hediye etti.
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