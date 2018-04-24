Çaycumalı çocuklar bisikletlerine kavuştular

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Çaycuma Belediyesi Çocuk Korosu üyeleriyle, canlı yayında söz verdiği 4 öğrenciye bisiklet armağan etti.

Çaycuma Belediye Başkan Kantarcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Çaycuma Belediyesi Çocuk Korosu üyelerine düzenlenen bir törenle bisiklet armağan etti. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi önünde yapılan törende, bisikletlerine kavuşan çocuklar görülmeye değer bir sevinç yaşadı. Koro üyeleri, Başkan Kantarcı’ya sarılarak teşekkür etti. Bu sevgiye, “Bisikletleri hayırlı günlerde kullanın” diyerek karşılık veren Kantarcı, ayrıca koroda bulunan tüm öğrencilere birer katılım belgesi verdi.

Toplam 40 bisikletin dağıtıldığı törende, çocuğu bisiklet sahibi olan aileler de büyük mutluluk yaşadı. Başkan Kantarcı, törende yaptığı konuşmada, “Çocuklarımıza 23 Nisan’da nasıl bir hediye verebiliriz diye düşünürken, bunu bisiklet olarak tasarladık ve bugün de kendilerine teslim ettik. Çaycuma artık bisikletle anılan bir kent haline geldi. Çaycuma bir bisiklet kenti oldu. Koroda bulunan çocuklarımıza bir taraftan küçük yaşta müzik eğitimi verirken diğer taraftan da onları bisiklet binmeye alıştırmak istiyoruz. Bisikletleri teslim aldıkları sırada duydukları sevinci tarif etmem çok zor. Ve çocuklarımızı gerek müzik gerek spor gerekse de eğitim anlamında daha iyi yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Geleceğimiz, çocuklarımız. Onları ne kadar iyi yetiştirir, ne kadar donanımlı hale getirirsek, ülkemizin geleceği de o derece aydınlık olacaktır. Umuyorum ve diliyorum ki, bundan sonra da Çaycuma’da bisiklete binenler daha da çoğalır. Ben istiyorum ki, bütün çocuklarımızı iyi eğitimle donatalım. Çocuklarımıza spor yaptıralım ve çocuklarımızı güzel sanatlara alıştıralım. Gelecekte, müzisyenler, yüzücüler, sporcular ve bilim adamları yetişsin istiyorum. Bu konuda eğer bizim de denizde bir damla katkımız olursa kendimi mutlu sayarım. Bu vesileyle bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihidir, 1920’de. Türkiye’nin demokrasiden sapmadan, egemenliğin gerçekten halkın elinde olduğu bir rejimin kurulacağı günleri de hasretle beklediğimi belirtmek istiyorum” diyerek tamamladı.