Çiloğlu, 'Zonguldak'ın sorunları ve ihtiyaçlarının yakıp takipçisi olacağız'

Zonguldak Çaycuma ve Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, kentin sorunları ve ihtiyaçlarına dikkat çekti.

24 Haziran genel seçimlerinde halkın tercihleriyle seçilen milletvekillerini tebrik eden Çiloğlu, kentin sorun ve ihtiyaçlarına dikkat çekerek şöyle dedi:

"24 Haziran da yapılan genel seçimler sonrasında Zonguldak halkı; Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz’a beş yıl boyunca mecliste kendisini temsil hakkını vermiştir. Kendilerini tebrik ediyoruz. İnşallah Ülkemize ve Zonguldak’ımıza hayırlı olur ve kendilerine verilen bu güveni halkımıza hizmet olarak teslim ederler. Malum, Zonguldak yıllardır sorunlar yumağı olan bir il olmuştur. Her geçen gün göç vererek nüfusu 1 milyon civarında olması gerekirken 600 binin altına düşmüştür. Gençlerin yanı sıra emekli göçünün de yaşanmasıyla artık yaşlı nüfusu bile elinde tutamamaktadır. Zonguldak ile özdeşleşmiş olan TTK da işçi sayısı 60 binlerden 7 binlere düşmüştür.TTK ya işçi alımı yapılıp üretimin arttırılması ve zararının düşürülmesi konusunu ele almaları. Cumhurbaşkanımızın işçi alımı sözü de bu konuda umutlarımızı yeşertmiştir. Pek çok ilde bulunmayan sanayinin gelişmesin de önemli yer teşkil eden kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımının alt yapıları mevcut iken bizler bu potansiyelimizi harekete geçirip kullanamıyoruz. Türkiye’nin her yerinde duble yollar bitmiş olup üç şeritli yollara bile kavuşulduğu halde ne yazık ki Zonguldak’ ta henüz duble yollar ve tüneller tamamlanamamıştır. Teşvik alan iller arasında iyi bir yerde olmamasından dolayı girişimci firmalar Zonguldak sanayi gelişimine çok uygun bir kent olsa da yatırım yapmamaktadır. Zonguldak’ın 3.gruptan 4.gruba geçirilerek bir an evvel iş kollarının artması sağlanmalıdır. Bu da beraberinde pek çok problemin çözümünü getirecek bölgemize rahat bir nefes aldıracak, insanımıza iş ve aş imkanı sağlayacaktır. Son yıllarda Filyos Vadi Projesi için olumlu adımlar atılmış olup bölgemiz için umut olmuştur. Alt yapıların bir an önce bitirilip bölgenin çevreye zarar vermeyen yatırımlara açılması önemlidir. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Tarım ve hayvancılık için ilimizde yeterli potansiyel bulunmaktadır. Fakat tarımsal sulama, devlet destekleri ve bilinçli planlama yapılmaması bu alandaki gelişmeleri engellemektedir. Bölgemizin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi de kalkınmamıza büyük katkı sağlayacaktır. Zonguldak merkezi için şehir planlamasına öncelik verilmesi, çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi, Fevkani köprüsünün ve bazı binaların ivedilikle yeniden gözden geçirilerek, Zonguldak biran önce yaşanabilir bir kent haline getirilmeli. Zonguldak’ın büyümesini de tünellerin ardına açmak zorundayız. Halkımızın da bu konuda artık sabrı kalmamıştır. Seçim döneminde ilimize gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü’nun Filyos ta yerli otomobil üretimi ile ilgili söylemini de hatırlatmak isterim. Yeni sistemde ilk turda seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Zonguldak ta Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy almıştır. Kendisini tebrik ediyor. Bu dönemde Zonguldak imiza hak ettiği değeri vereceğine canı gönülden inanıyoruz. Ankara’da milletvekillerimize destek olmak amacı ile Ankara da Zonguldak lobisi oluşturulması da çok önemlidir. Ayrıca Zonguldak halkı siyasetçisi, bürokratı ve STK ları yapıcı olmalı birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli. Bu çalışmaları yaparken siyasi ayrım yapılmadan, siyasetçilerimiz, belediyeler, bürokratlar, stklar ve halkımız ile bütünleşerek hareket edilmelidir. Ortak paydamız olan Zonguldaklılık bilinci ile hareket ederek en güzel hizmetlerin gerçekleşmesi dileğiyle seçilen milletvekillerimizi tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz. Defalarca dile getirdiğimiz ve herkesin de çok iyi bildiği Zonguldak’ımızın sorunları ve ihtiyaçlarının her zaman olduğu gibi yakın takipçisi olacağız."