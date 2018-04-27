Çocuk bandosundan alkış alan gösteri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği yürüyüşü gerçekleştirildi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. Madenci Anıtından başlayan yürüyüşe Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Uyanık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ali Osman Yılmaz, İŞ-KUR İl Müdürü Gönül Demirsu, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından desteklenen aileler ve çocukları katıldı.

Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe çevrede bulunan vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Valilik önü Atatürk Anıtı’nda son bulan yürüyüşte Şükrü Yavuz Ortaokulu bando takımı da eşlik ederek gösteri yaptı.