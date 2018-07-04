Danıştay’dan 12 kata izin çıkmadı

Alaplı Belediye Meclisinin, ilçe sınırları içerisindeki bir taşınmaz bakımından, kat sınırını 5’ten 12’ye çıkarması yönündeki kararı, Danıştay 6. Dairesi tarafından hukuka aykırı bulundu.

Bilindiği üzere, CHP Belediye Meclis üyesi Hakan Uysal,Alaplı Belediye Meclisi’nden çıkan karara karşı yargı yoluna başvurmuştu. Yargılama nihayetinde Danıştay 6. Dairesi, Hakan Uysal’ın itirazlarını yerinde görerek, Belediye Meclis Kararının hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Alaplı Belediye Meclisi, 1 Temmuz 2016 tarihli toplantısında, ilçe sınırları içinde kalan bir taşınmaz bakımından, kat yüksekliğinin 5 kattan 12 kata çıkarılması yönündeki imar planı değişikliğini oy çokluğuyla kabul etmişti.

Bu talep ile ilgili olarak, Meclis Üyesi Hakan Uysal; talebin mevcut haliyle kabul edilmesi halinde ayrıcalık niteliği görüntüsüne bürüneceğini bu nedenle ilçe genelini kapsayacak şekilde düzenleme yapılması gerekliliği gerekçesiyle İdare Mahkemesine, Belediye Meclis Kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasını akabinde ise söz konusu kararın iptali için İdare Mahkemesine dava açtı.

Yapılan yargılama sonucunda, Danıştay 6. Dairesi, Hakan Uysal’ın gerekçelerini ve aynı zamanda talebin kabulü ile halinde bahse konu alanda nüfus artışı olacağı ve fakat bu artışa yönelik olarak gerekli sosyal ve teknik altyapı alanların ayrılmamış olması gerekçesi ile Belediye Meclisi kararın iptaline karar verilmesi yönünde karar verdi.