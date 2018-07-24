ZONGULDAK:
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24 Temmuz 2018 Salı 18:09

Demirci, Gelik’te maden ocağına indi

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi’nde ocağa indi.Eksi 260, eksi 360 acılık ayak katında incelemelerde bulunan Demirci, işçilerle iş yeri sorunları...

Demirci, Gelik'te maden ocağına indi
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Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi’nde ocağa indi.

Eksi 260, eksi 360 acılık ayak katında incelemelerde bulunan Demirci, işçilerle iş yeri sorunları ve üretim durumu hakkında bilgiler aldı. Madencilerin işçi açıkları konusundaki şikayetlerini cevaplayan Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran öncesi Zonguldak’a geldiğinde, 2018 yılında 1000 işçi, 2019 yılında da 500 üretim işçisi olmak üzere toplam 1500 alınacağının sözünü verdiğini hatırlatarak; “Cumhurbaşkanımız yeni hükümeti daha henüz açıkladı. Şimdi bakanlıklarda ki atamaların yoğunluğu yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk fırsatta işçi alımı için gereken talimatı verecektir. İşçi alımı sonrası bizlere büyük görev düşecek. Yeni alınan işçilerle birlikte üretim artışını gerçekleştirerek TTK’da ki norm kadroyu sağlamalıyız. Bunu başardığımız da Kurum yılda 5 milyon ton üretim hedefini yakalayacaktır” dedi.

Demirci’nin Ocak ziyaretinde GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, Şube Teşkilat Sekreteri Hasan Aydın da hazır bulundu.
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