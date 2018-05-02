Demirci’den 1 Mayıs teşekkürü

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Yönetim Kurulu ve 1 Mayıs Tertip Komitesi adına bir açıklama yaparak “1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Yürüyüş ve Mitingi”ne katılan, destek veren ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, açıklamasında şöyle dedi:

“1 Mayıs 2018 tarihinde, Zonguldak’ta Madenci Anıtı’nda 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Yürüyüş ve Mitingimizi, Zonguldak’taki emek örgütlerimiz, meslek örgütlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte başarıyla gerçekleştirdik. Emeğin Başkenti, tüm Türkiye’ye ve dünyaya Madenci Anıtı alanından birlik, beraberlik, dayanışma ve mücadele mesajlarını büyük bir katılım, coşku ve hoşgörü içinde bir kez daha güçlü bir şekilde göstermiştir. Bu gururu bizlere yaşatan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başta maden işçileri, eşleri ve çocukları olmak üzere, Zonguldak’ın her köşesinden gelen işçi, memur, emekli, işsiz, öğrenci, çiftçi, esnaf, kadın, genç kardeşlerimize mitingimize katıldıkları için teşekkür ediyor, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. TÜRK-İŞ, KESK, BİRLEŞİK KAMU-İŞ Konfederasyonlarına bağlı Sendikalarımızın şube yöneticilerine, TMMOB Şube Yöneticilerine ve Sanatçı arkadaşımız Haluk Levent’e teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanlarımıza, meslek odalarının yöneticilerine; Sendikamızın eski yöneticilerine, siyasi partilerimizin il ve ilçe yöneticilerine, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Miting ve yürüyüş sırasında emek veren, hoşgörülü davranan başta esnafımız olmak üzere, şoför esnafımızdan temizlik görevlerimize varıncaya kadar herkese ve Zonguldak halkına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Miting organizasyonunda görev alan Sendikamızın şube yöneticilerine, personeline, temsilci ve işçi kardeşlerimize teşekkür ediyor, sevgilerimizi sunuyoruz. Başta Valimiz Ahmet Çınar olmak üzere Emniyet Müdürümüz Ahmet Metin Turanlı ve tüm emniyet görevlilerine, sağlık personeline ve basın emekçilerine teşekkür ediyoruz.”