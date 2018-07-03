Demirtaş, 'Zonguldak'ın önünü açacak, geleceğe yönelik bir iş yaptıkları yok, bari devletin yapacağı işe engel olmasınlar'

Zonguldak Belediye Meclis üyesi Turhan Demirtaş, hemzemin geçitlere üst geçit yapılması konusuna ilişkin, "Belediye başkanı, imar komisyonu ve meclis üyeleri bu tutumlarıyla, Zonguldaklıları 1937 den beri çektikleri çileden kurtaracak, tehlikeli hemzemin geçitleri ortadan kaldıracak üst geçitlerin yapımını belirsizliğe iterek engel oldular. Zonguldak’ın önünü açacak, geleceğe yönelik bir iş yaptıkları yok, bari devletin yapacağı işe engel olmasınlar" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak Belediye Meclis üyesi Turhan Demirtaş, hemzemin geçitlere üst geçit yapılması konusuna ilişkin, "Belediye başkanı, imar komisyonu ve meclis üyeleri bu tutumlarıyla, Zonguldaklıları 1937 den beri çektikleri çileden kurtaracak, tehlikeli hemzemin geçitleri ortadan kaldıracak üst geçitlerin yapımını belirsizliğe iterek engel oldular. Zonguldak’ın önünü açacak, geleceğe yönelik bir iş yaptıkları yok, bari devletin yapacağı işe engel olmasınlar" ifadelerine yer verdi.

Belediye Meclis Üyesi Turhan Demirtaş, geçen pazartesi günü yapılan Belediye Meclisi toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yazılı açıklamada bulunan Demirtaş TCDD tarafından yapılması planlanan üst geçit köprülerine ilişkin şöyle dedi:

"TCDD Genel Müdürlüğü, Nisan ayı başlarında belediyeye ivedi kaydıyla gönderdiği yazıyla; Çaydamar, Kapuz ve İnağzındaki hemzemin tren yolu geçitlerini ortadan kaldıracak araç üst geçit köprüleri yapmayı planladıklarını bildirip, gönderdikleri, yapılması düşünülen köprüleri gösteren ön projeleri belediyeye sundu ve belediyenin; ön projeleri inceleyip onaylamasını ve görüşünü bildirmesini talep etti.

Yazıda, “Teşekkülümüz demiryolu yapmakla yükümlü olduğundan, hemzemin geçitlerin üst geçide dönüştürülmesinde ve gerektiğinde alternatif yol açılması durumunda imar planı tadilatlarının ve gerekli olması durumunda kamulaştırmaların Belediye Başkanlığınca yapılması gerektiği”ifade edildi. İmar Komisyonunun yapması gereken; kendilerine gelen ön projeleri incelemek, uygunsa onaylamak, uygun değilse gerekçelerini de açıklayarak reddetmek veya ne şekilde yapılması gerektiğini gösteren projeleri onlara göndermek, görüşünü bildirmekti. Ama ne acıdır ki bunların hiç biri yapılmadı. “Plan eksikliklerinin giderilmesine, sonrasında değerlendirilmesine” şeklinde, neyi amaçladığı belirsiz iki satırlık bir rapor verdiler. “Planın eksiklikleri nelerdir, eksikleri kim giderecek” sorusuna bile kesin bir cevap veremediler. Böylesine önemli bir konuda; hiçbir açıklama ve bilgilendirme içermeyen, plan eksiklerinin ne olduğu ve eksiklikleri kimin gidereceği açıklanmayan komisyon raporu olmaz. TCDD gönderdiği yazısında, imar planı tadilatının belediye başkanlığınca yapılması gerektiğini çok açık şekilde belirtmiş olduğu halde; belediye başkanı, imar komisyonu ve belediye meclisi üyeleri; imar planı tadilatını yine de onların hazırlaması kararı aldılar. İmar planı tadilatını belediyenin yapması gerektiğini açıkça bildiren kuruma, yine de imar planı tadilatını siz hazırlayacaksınız demek, işi olmaza, belirsizliğe itmektir, engellemektir. Zonguldak için hayati önemdeki üst geçitler yapım fırsatı, komisyon raporuna uyan meclis üyelerinin kararıyla belirsizliğe itildi. Anlaşılan amaç, iş yapmak değil, yapılacak işi engellemek. Belediye başkanı, imar komisyonu ve meclis üyeleri bu tutumlarıyla, Zonguldaklıları 1937 den beri çektikleri çileden kurtaracak, tehlikeli hemzemin geçitleri ortadan kaldıracak üst geçitlerin yapımını belirsizliğe iterek engel oldular. Zonguldak’ın önünü açacak, geleceğe yönelik bir iş yaptıkları yok, bari devletin yapacağı işe engel olmasınlar. İmar komisyonu raporuna işte bu nedenlerle karşı çıktım ve ret oyu verdim. Zonguldaklılara sesleniyorum; “Kentin sakini değil sahibi olalım” diyorum."