ZONGULDAK:
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24 Nisan 2018 Salı 15:23

Denemek için taktığı yüzük parmağına sıkıştı, talihsiz kadını itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir kadının denemek için parmağına taktığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.Edinilen bilgiye göre Günnar A., arkadaşından denemek için aldığı yüzüğün parmağına sıkıştığını fark...

Denemek için taktığı yüzük parmağına sıkıştı, talihsiz kadını itfaiye kurtardı
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir kadının denemek için parmağına taktığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre Günnar A., arkadaşından denemek için aldığı yüzüğün parmağına sıkıştığını fark etti. Evde kendi imkanlarıyla yüzüğü çıkarmaya çalışan G.A. daha önce televizyonda izlediği haberler aklına gelince çareyi Alaplı İtfaiye Müdürlüğünde aradı. İtfaiye Müdürlüğüne giden Günnar A.’nın (45) sol el yüzük parmağında bulunan yüzüğün çıkarılması için itfaiye ekipleri operasyon yaptı. İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın yüzüğü ufak demir testere ile keserken, bir itfaiye eri de kesme işlemi sırasında Günnar A’nın parmağının yanmaması için elindeki süngerle müdahale edilen bölgeyi ıslattı.

Yaklaşık 10 dakika kadar süren müdahalenin ardından yüzük, ev hanımı olduğu belirten Günnar A’nın parmağına zarar verilmeden çıkarıldı. Günnar A, parmağından yüzüğü çıkaramadığını anlatarak, "Böyle küçük yüzük olur mu diye parmağıma takayım dedim. Çıkarmak istediğimde, parmağım şişti ve morardı. Daha önce haber kanallarında bu gibi kurtarma vakaları gördüğüm için hemen itfaiye müdürlüğünden yardım istedim. İtfaiye müdürü bazı aletler kullanarak parmağımdaki yüzüğü çıkardı. Kendilere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Günnar A. itfaiye ekiplerine teşekkür ederek evinin yolunu tuttu.
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