23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Kozlu’da düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.23 Nisan günü yapılan programlar saat 10.30’ da Hükümet Konağında...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Kozlu’da düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

23 Nisan günü yapılan programlar saat 10.30’ da Hükümet Konağında yapılan Çelenk Sunma Töreniyle başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Saygı Duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Konuşmanın ardından Kozlu Ortaokulu “Karadeniz Kız” ve “Ege” folklor ve Kozlu Cumhuriyet İlkokulu ront gösterileriyle devam eden programda Kozlu Vali Tevfik Başakar İlkokulu/Ortaokulu, Namık Kemal İlkokulu, Cengiz Topel İlkokulu/Ortaokulu, Kozlu Ortaokulu, Kılıç İlkokulu, Kozlu İmam Hatip Ortaokulu, Esenköy 15 Temmuz İlkokulu öğrencileri tarafından okunan şiirlerden sonra, Şiir yarışmasında 1. olan öğrenci şiirini okudu. Kozlu Kocatepe İlköğretim Okulu 3-B Sınıfı öğrencisi Elif İrken. Kozlu ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan konulu resim yarışması ilkokul 3. sınıflararası Kozlu ilçesi birincisi olarak ödülünü aldı.

Atatürk İlkokulu müzik, Vali Tevfik Başakar İlkokulu/Ortaokulu ront, Fatih Anaokulu ve Merkez Anaokulu’ nun gösterileriyle süren programda, Alparslan Ortaokulu’ nun “Edirne” yöresi folklor ve Kocatepe İlkokulu’ nun “Efeler” dans gösterisinin ardından ödül törenine geçildi. Yapılan ödül töreninde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Ahmet Karakaya ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Ödül töreninden sonra program sona erdi.