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11 Ekim 2018 Perşembe 17:43

Devlet Hastanesi’ne bir hekim daha göreve atandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Devlet Hastanesi’ni atanan Dahiliye Uzmanı Nadide Demirel göreve başladı.Kdz. Ereğli devlet Hastanesi’nde uzman hekim sayısı her geçen gün artarken hastaneye yeni atanan Dahiliye Uzmanı Nadide Demirel hasta kabulüne...

Devlet Hastanesi'ne bir hekim daha göreve atandı
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Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Devlet Hastanesi’ni atanan Dahiliye Uzmanı Nadide Demirel göreve başladı.

Kdz. Ereğli devlet Hastanesi’nde uzman hekim sayısı her geçen gün artarken hastaneye yeni atanan Dahiliye Uzmanı Nadide Demirel hasta kabulüne başladı.

Zonguldak Kozlu doğumlu olan Demirel, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mezun olmasının ardından, 4 ay Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’nde Pratisyen hekim olarak mecburi hizmetini tamamladıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesi’nde dâhiliye uzmanı oldu. 1 yıl içerisinde Aydın Çine Devlet Hastanesi, Manisa Selendi Devlet Hastanesi’nde uzman olarak görev yaptı. Demirel, son olarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde Dahiliye Uzmanı olarak atanarak, yeni görevine başladı.
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