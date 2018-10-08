ZONGULDAK:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:17

Devrek 100.Yıl Ortaokulundan okul yararına kermes

Devrek’te Karşıyaka 100’üncü yıl ortaokulu tarafından okul yararına kermes düzenlendi.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Karşıyaka 100’üncü Yıl Ortaokulu tarafından Okul Aile Birliğinin katkıları ile okul ve öğrenciler...

Devrek 100.Yıl Ortaokulundan okul yararına kermes
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Devrek’te Karşıyaka 100’üncü yıl ortaokulu tarafından okul yararına kermes düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Karşıyaka 100’üncü Yıl Ortaokulu tarafından Okul Aile Birliğinin katkıları ile okul ve öğrenciler yararına kermes düzenlendi. Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen kermes hakkında bilgi veren Okul Aile Başkanı Sabire Kocadayı, "Bu yıl eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle ilkini gerçekleştirdiğimiz ve okulumuz ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz yararına düzenlediğimiz kermesimize gerek maddi ve gerekse manevi anlamda verdikleri desteklerden dolayı velilerimize ve davetlilerimize teşekkür ediyorum. Evlerinde bin bir zahmetle hazırlayıp misafirlerimize sunduğumuz onlarca çeşit yiyecek elde edilecek gelir ile okulumuzun eksiklikleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yararına harcama yapılacaktır. Her şeyi devletten beklememek lazım devlet ve vatandaş el ele verdiği takdirde üstesinden gelebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Kermesimize maddi ve manevi destek veren herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
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