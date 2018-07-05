Devrek Belediyesi’nden aylık meclis toplantısı

Devrek Belediye Meclisi 2018 yılı olağan toplantısını Mustafa Semerci Başkanlığında 4 gündem maddesiyle gerçekleştirdiZonguldak’ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan belediye meclis toplantısı...

Devrek Belediye Meclisi 2018 yılı olağan toplantısını Mustafa Semerci Başkanlığında 4 gündem maddesiyle gerçekleştirdi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Semerci Başkanlığında Meclis Salonunda toplanarak Temmuz ayının gündem maddeleri görüşüldü. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yoklama ile başlayan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Semerci,” Belediye Meclisimizin 2018 yılı 7. Olağan Toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplanmış bulunmaktayız. 4 gündem maddesi ile toplantıyı başlatıyorum. Toplantımızın meclisimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve gündem maddelerinin görüşülmesini başlatıyorum “dedi.

İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, Türlü İşler Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, Dilek Arıkman’ın İlçenin Karşıyaka Mahallesi Yakamoz Sokak 286 Ada 7 Parsel numaralı parselde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.